Fabrica Comune: "Comune chiude domande per buoni spesa 15 giorni prima del limite"

Dobbiamo, prima di tutto, ringraziare tutte le associazioni che sul territorio svolgono un lavoro essenziale di assistenza ed aiuto alle persone e famiglie in difficoltà, attraverso la ricezione delle domande e la consegna dei pacchi alimentare. Ma allo stesso tempo non possiamo non criticare l'amministrazione comunale che ha volontariamente deciso di non recepire le nuove povertà, chiudendo 15 giorni prima del limite la raccolta delle domande dei buoni spesa (il 15 aprile, anziché il 30). Era quella l'occasione per prendere coscienza della nuova situazione di disagio e povertà che ha colpito anche la nostra città, e tale condizione non verrà risolta con un pacco alimentare il 2 giugno, così come predisposto dall'amministrazione.

Come gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune ringraziamo nuovamente tutte le associazioni e i volontari che stanno facendo sì che chi non può permetterselo, abbia la possibilità di accede a risorse alimentari, ma chiediamo che il comune inserisca risorse in bilancio (risparmiate ad esempio sulle utenze delle scuole e di alcuni ufficio) per riaprire una canale simile ai buoni spesa e istituisca un ufficio che si occupi della ricezione delle domande e dei bisogni dei cittadini in difficoltà. Chiediamo anche che l'amministrazione prosegua nella richiesta a Regione e Governo di risorse atte a gestire la crisi sociale ed economica dei cittadini.

Fonte: Buongiorno Empoli - Fabrica Comune