Firenze Rocks rimborso, cosa succede al festival

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, l’edizione 2020 del festival FIRENZE ROCKS che avrebbe dovuto avere luogo dal 10 al 13 giugno alla Visarno Arena è cancellata.

Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima l’edizione del 2021, siamo fiduciosi di poter confermare la stessa line-up del 2020 e vicini ad una comunicazione ufficiale.

Firenze Rocks rimborso voucher per 2021

I biglietti dell’edizione 2020 saranno validi per l’edizione 2021.

Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 18 Giugno 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

• Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Live Nation Italia desidera ringraziare i propri team, gli artisti, gli sponsor e tutti i partner che lavorano duramente ogni anno nella produzione del festival e naturalmente i fan per il loro supporto, entusiasmo e pazienza.

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020/