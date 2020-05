Gravidanza: momento per momento

La gravidanza è un periodo meraviglioso per una donna, ma anche molto particolare perché contraddistinto da una serie di cambiamenti che possono sconvolgere la vita della futura mamma. Sapere cosa attendersi durante la gestazione può essere sicuramente molto utile, perché permette alla donna di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico per ogni sciocchezza. Dai dolori al basso ventre ad altri cambiamenti fisici, infatti durante la gravidanza sono molti gli eventi che potrebbero mettere ansia e preoccupazione. Vediamo dunque cosa attendersi e quali sono i sintomi più comuni che si avvertono nei vari momenti della gestazione.

“Sono incinta!”: l’inizio della gravidanza

Il primo mese di gravidanza è piuttosto particolare, perché molte donne non avvertono alcun sintomo particolare e si accorgono di essere incinte solo per via del ritardo delle mestruazioni. Tuttavia, alcune future mamme sperimentano sin dal primo momento quelli che sono i sintomi tipici delle prime settimane di gestazione ossia nausea, olfatto particolarmente sviluppato, tensione mammaria e cambiamento nell’aspetto dei capezzoli, che diventano più scuri. Non tutte le donne avvertono questi sintomi, così come non tutte hanno delle perdite di colore rosa pallido (le famose perdite da impianto).

Il primo trimestre di gravidanza

Il primo trimestre di gravidanza è solitamente quello meno piacevole, se prendiamo in considerazione i sintomi che molte donne manifestano in questo periodo. Nei primi 3 mesi infatti la nausea può rimanere e diventare davvero un problema, al punto che alcune future mamme tendono a perdere peso in queste prime settimane. A ciò si accompagnano le preoccupazioni per il bambino, ci si chiede che gli arrivi sufficiente nutrimento e via dicendo. Non c’è però da preoccuparsi troppo: basta tenere monitorata la situazione e naturalmente fare tutte le analisi del caso. La tensione mammaria potrebbe aumentare, così il senso di fastidio nei confronti di alcuni odori o sapori che prima si amavano.

Il secondo trimestre di gravidanza

Il secondo trimestre di gravidanza solitamente è più piacevole rispetto al primo, perché la nausea a questo punto nella maggior parte dei casi scompare o si allevia in modo significativo. L’organismo, una volta superati i primi 3 mesi di gestazione, ritrova un suo equilibrio e non è più soggetto agli sbalzi ormonali precedenti. Tornano le energie e ci si sente in generale molto meglio, anche a livello psicologico ed emotivo. Nel secondo trimestre si avvertono i movimenti fetali e cresce ancora di più il legame con il bambino, che si sente svilupparsi e muoversi nella pancia.

Il terzo trimestre di gravidanza

L’ultimo mese di gravidanza è caratterizzato da diversi cambiamenti fisici: la pancia inizia a crescere in modo significativo e questo per molte mamme potrebbe diventare un problema. Non è raro soffrire di mal di schiena, ma anche di problemi nel dormire perché si fatica a trovare una posizione comoda a letto. L’utero preme sempre di più sulla vescica, quindi lo stimolo ad urinare è frequente ed il bambino si sente bene scalciare: anche il papà entra in contatto con lui. Cresce l’attesa e la voglia di dare al mondo il proprio piccolo, ma bisogna avere pazienza.