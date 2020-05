Il 'Progetto Riva' va online: al via il ciclo di incontri 'La città - Le città'

Come dovrà essere ripensata la città, quali le idee, le politiche e le strategie per immaginare un futuro prossimo e sostenibile per tutti? Come cambierà lo spazio, l’esperienza urbana e quale sarà il ruolo del Disegno Urbano nella configurazione di nuove visioni? Se ne parlerà grazie a Murate Art District e al progetto Riva, piattaforma sull’arte pubblica in ottica sostenibile diretta da Valentina Gensini. Il primo appuntamento è un ciclo di incontri webinar realizzato in collaborazione con DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze dal titolo ‘La città - Le città’, in programma da maggio a novembre.

Esponenti del mondo della ricerca, della cultura, della politica, dell’arte, del lavoro e della comunicazione saranno intervistati per formulare ipotesi inedite ed accendere un dibattito in uno spazio virtuale di riflessione condivisa. Un ‘salotto urbano’ per stimolare idee, visioni e proposte, un incubatore in cui attivare strategie mirate a nuove opportunità e non ad azioni di rimedio.

Questi i primi due incontri:

-Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia, intervistato da Paolo Posarelli (CISDU) sul tema Comunità Resilienti.

Venerdì 22 maggio ore 17.00. https://meet.google.com/haj-fewi-mjj

-Tommaso Sacchi, Assessore alla cultura del Comune di Firenze, intervistato da Valentina Gensini (direttore MAD) sul tema Città e Cultura: nuove strategie

Venerdì 5 giugno ore 17.00. https://meet.google.com/ppa-yizw-afj

Programma dell’evento su: https://www.dida.unifi.it/vp-627-laboratorio-urban-design.html

Per informazioni: info@cisdu.org

Il Progetto Riva è realizzato in co-progettazione e con il sostegno del programma Sensi Contemporanei nell'ambito dell'accordo di programma quadro tra Regione Toscana, Mibac Direzione Generale Cinema e Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il ciclo di incontri è promosso da DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze e Murate Art District insieme al Laboratoire DeVisu dell’Université Polytechnique Hauts-de-France e organizzato da UD-Laboratorio di Urban Design e CISDU-Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano in collaborazione con PARAGRAPHE (EA 349) - Laboratoire de recherches en Sciences de l'Information et de la Communication, en Psychologie et en Ergonomie, Laboratoire affilié à l'Université Paris 8 et à CY Cergy Université, UKZKM - Facoltà di Scienze Applicate, Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, University of Portsmouth, ANCSA-Associazione Nazionale Centri Storici Artistici, UNESCO - Firenze Patrimonio Mondiale, OAF-Ordine Architetti e FAF-Fondazione Architetti di Firenze, Progetto RIVA in co-progettazione con il programma Sensi Contemporanei.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa