La Tessitura Tronci Srl dona al Comune tre termo-scanner

A Montemurlo la solidarietà non si ferma. Ieri, 18 maggio il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai ha ricevuto una gradita sorpresa: la Tessitura Tronci srl di via Scarpettini ha donato all'amministrazione comunale tre termo scanner per la misurazione della febbre. Strumenti molto importanti per individuare con rapidità persone con sintomi influenzali, riconducibili al Covid-19.« Questi strumenti rappresentano il segno tangibile della solidarietà e dell'impegno del mondo produttivo montemurlese a favore delle esigenze della comunità. - sottolinea il sindaco Simone Calamai – In accordo con l'azienda Tronci, il Comune provvederà a donare i tre termo scanner al distretto socio-sanitario di via Milano a Montemurlo per attuare un monitoraggio sempre più scrupoloso delle persone che accedono alla struttura. Un modo per tutelare efficacemente il personale medico-sanitario e gli utenti più fragili come anziani e immunodepressi». A consegnare i tre termo scanner al sindaco Calamai era presente il titolare dell'azienda, Tiziano Tronci e il responsabile della produzione, Francesco Naselli. « Con questo gesto abbiamo voluto fare la nostra parte a favore della comunità in questo momento di emergenza sanitaria», ha detto Tiziano Tronci.

Insieme al sindaco Calamai in municipio, a ricevere la donazione, era presente anche il consigliere regionale, Nicola Ciolini, che ha concluso: « Fa piacere sentire la vicinanza delle aziende del territorio in questo momento di emergenza. La donazione rappresenta un gesto di attenzione che consentirà al Comune di avere a disposizione tre termoscanner, strumenti che in questo momento non è neppure così semplice reperibile e che renderanno un importante servizio alla comunità».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa