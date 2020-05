Logistica e Neet, la formazione riparte a Livorno

Ricominciare dopo due mesi di “lockdown” fornendo opportunità di formazione specialmente all'utenza più giovane, quella che si troverà ad affrontare il mercato di lavoro post emergenza Coronavirus. L'agenzia formativa Formatica, con il sostegno economico della Regione Toscana, si è attivata su Livorno con una serie di azioni totalmente gratuite per chi parteciperà, al via alcune già dalle prossime settimane. «Ci siamo messi da subito in moto – commenta l'amministratore delegato di Formatica, Marco Guastini – perché visti anche i tempi abbiamo subito percepito la necessità di dare ai ragazzi qualifiche e strumenti per un mercato del lavoro che rischia di essere sempre più concorrenziale. Ecco perché le azioni che andremo a intraprendere grazie al contributo del POR-FSE 2014-2020 della Regione Toscana andranno a toccare settori strategici per la città di Livorno, in particolar modo la logistica».

In questi giorni in particolare sono state aperte le iscrizioni per il percorso “Logos3” dedicato alla formazione di operatori dei sistemi e dei servizi logistici. Si tratta di un triennale di 3168 ore destinato ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni in obbligo formativo, di cui 800 di alternanza scuola/lavoro in aziende del settore. I ragazzi possono ottenere così una qualifica professionale di “Addetto alle operazioni di spedizione” (figura 149 – livello 3 EQF) riconosciuta a livello europeo.

Sicuramente innovativo e stimolante il metodo di apprendimento proposto: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo. Anche i dispositivi di protezione individuale verranno forniti durante il corso in modo completamente gratuito. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di “gamification” (ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell'insegnamento), percorsi individualizzati e attività aggiuntive, in partnership con importanti soggetti come il CNR per il progetto “Avatar” volto alla promozione del benessere e della salute tra gli studenti, e l'associazione Libera per offrire, volontariamente, la possibilità di fare attività nelle terre confiscate alla mafia. A seguire i corsisti – 20 i posti a disposizione – ci saranno dei tutor che sosterranno i ragazzi sia a lezione, sia nelle problematiche extra scolastiche. Le lezioni partiranno a settembre e potranno essere anche condotte, a seconda della situazione, utilizzando anche metodi di formazione a distanza già sperimentati con successo anche nel corso di queste settimane.

Altre azioni previste a Livorno interessano invece i “Neet”, ovvero la fascia di giovani maggiorenni e Under 29 che attualmente non studiano né lavoro. Per loro, raggiunto un numero minimo di utenza, possono partire azioni che riguarderanno tre settori: contabilità, social media management (entrambi di 100 ore) e grafica pubblicitaria (60 ore). Anche in questo caso la partecipazione è gratuita. Per informazioni sull'offerta complessiva è possibile rivolgersi a Formatica scrivendo una mail agli indirizzi istruzionetriennale@formatica.it (per “Logos3”) e info@formatica.it, oppure contattando il numero 050-580187 (con orario 9-13 e 14.30-17.30 dal lunedì al venerdì). Informazioni anche al sito web www.formatica.it.

Fonte: Formatica Scarl