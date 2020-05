Coronavirus, mascherine agli infermieri liberi professionisti a Firenze e Pistoia

L’Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia ha destinato le mascherine per la protezione individuale ai propri iscritti liberi professionisti che operano in modo autonomo e indipendente. Dopo il ritiro avvenuto il 5 e 12 maggio, l’Ordine ha pianificato un’altra giornata dedicata a questo scopo. Le mascherine si potranno ritirare il 21 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15 presso entrambe le sedi dell’Ordine (a Firenze in via Pierluigi da Palestrina 11 e a Pistoia in via Renato Fucini 3). Chi fosse impossibilitato a recarsi presso le sedi dell’Ordine per il ritiro, può delegare una persona che dovrà presentarsi munita di delega (compilata e sottoscritta dal delegante e corredata di documento di identità del delegante) e modulo di autodichiarazione, compilato e sottoscritto dal delegante.

«Ringraziamo tutti i colleghi che, in questo momento così difficile, si sono adoperati affinché l’assistenza infermieristica rimanesse un punto cardine del nostro sistema sanitario – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze - Pistoia -, dimostrando in questo modo professionalità, passione e senso del dovere».

Fonte: Ufficio stampa