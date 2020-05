Espulso dall'Italia, prende il cognome della moglie e rientra illegalmente: arrestato

Un 36enne è stato arrestato in Valdinievole. L'uomo, di origini albanesi, era stato espulso dall'Italia nel 2019 ma è stato sorpreso con documenti falsi a Montecatini Terme. Si tratta di una notizia simile a quella avvenuta pochi giorni fa sempre in Valdinievole.

Da alcune settimane la polizia lo stava cercando e lo ha fermato vicino a Montecatini. Era alla guida di un'utilitaria e, durante il controllo, ha esibito un documento con generalità diverse da quelle del ricercato. L'auto però ha insospettito gli agenti.

Da una ricerca è emerco che la macchina era in un giro di intestazioni fittizie. Da lì la polizia ha scoperto che il 36enne aveva sposato una donna di origini romene prendendone il cognome. Sottoposto a test dattiloscopici, è venuto fuori che si trattava proprio del ricercato: colpito già in passato per ricettazione e spaccio, era anche stato espulso. Adesso si trova in carcere a Pistoia.