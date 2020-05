Orari prolungati per parrucchieri, tatuatori ed estetisti a Empoli

Da ieri, lunedì 18 maggio 2020, le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, hanno potuto riaprire le proprie attività, rimaste chiuse nel lockdown connesso alla pandemia da COVID-19.

Per questo il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha emesso una ordinanza per una liberalizzazione dei giorni e degli orari di lavoro, al fine di garantire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi dopo il lungo periodo di chiusura, in modo da consentire una più agevole turnazione tra i lavoratori, riducendo la presenza in contemporanea di soggetti nello stesso ambiente, che possa soddisfare le tantissime richieste da parte dell’utenza clientelare.

Il provvedimento deve essere attuato nel rispetto comunque di quanto previsto nei relativi contratti nazionali di lavoro del personale dipendente in materia di orari e giorni lavorativi.

Il nuovo orario di effettiva apertura e chiusura dell’esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante appositi cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno.

«Credo che in questo momento – ha detto il sindaco Brenda Barnini in un post pubblicato sulla sua pagina facebook – sia assolutamente necessario facilitare l’organizzazione del loro lavoro e consentire la ripresa delle attività garantendo le distanze di sicurezza per soddisfare al massimo la domanda dei clienti e recuperare il tempo di chiusura».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa