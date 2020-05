Palii di Siena annullati, la delibera del Consiglio comunale

Oggi, l'assemblea consiliare ha deliberato l'annullamento dei Palii per il 2020.

Il sindaco Luigi De Mossi, intervenendo in aula ha ricordato <<la gravissima emergenza epidemiologica da Covid-19, già dichiarata dal governo nazionale lo scorso 31 gennaio, nonché le varie disposizioni e misure dello Stato tese al contenimento dei contagi e alla gestione della stessa emergenza sanitaria>>.

Il primo cittadino ha fatto riferimento agli incontri con il Magistrato delle Contrade, i diciassette Priori, il Prefetto e il Questore finalizzati a valutare la fattibilità delle Carriere, in relazione anche alle misure di distanziamento sociale, dai quali è emersa <<unanimemente la decisione dell'impossibilità di svolgimento, in quanto le restrizioni in essere non rendono possibile celebrare e vivere la Festa nella sua essenza più profonda, quale appunto “festa di popolo”>>.

<<L'annullamento dei Palii – ha precisato De Mossi - non avrà alcun effetto sui provvedimenti in corso della giustizia paliesca>>.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa