Picchielli (Lega Empoli): "Schiamazzi e alcol in piazza dei Leoni con allentamento lockdown"

Purtroppo con l'inizio della bella stagione e con l'allentamento delle misure restrittive contro il Coronavirus, ci troviamo nuovamente a dover constatare la situazione di degrado in cui versa piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

Già la sera di domenica 17 maggio, in piazza si trovavano persone senza mascherina, che non rispettavano le distanze di sicurezza e creavano assembramenti. Questi soggetti bevevano alcolici, lasciando bottiglie e bicchieri in giro e facendo schiamazzi fino a tardi. Occorre che l'amministrazione intervenga subito per porre fine a questo fenomeno, per evitare che i residenti si trovino costretti, come nell’estate dello scorso anno, a passare notti insonni ed a subire le condizioni pietose della piazza.

Come Lega chiediamo da subito maggiori controlli da parte dei vigili urbani e che il Sindaco usi i poteri in materia di sicurezza di cui dispone, tra cui il daspo urbano per riportare tranquillità e decoro nel "salotto di Empoli".

Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli