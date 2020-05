Riccardo Signorelli nuovo dirigente della Squadra Mobile di Siena

Un nuovo funzionario della Polizia di Stato è arrivato alla Questura di Siena. Riccardo Signorelli, Commissario Capo, fiorentino di 35 anni, è il nuovo dirigente della Squadra Mobile, incarico che ha assunto a seguito dell’avvicendamento con il Vice Questore Aggiunto Enzo Tarquini, che ha lasciato Siena per proseguire il proprio percorso professionale alla Squadra Mobile della Questura di Forlì-Cesena.

Riccardo Signorelli, laureato in Giurisprudenza, al termine del corso biennale alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, nel gennaio del 2015, è stato assegnato alla Questura di Nuoro, dove ha ricoperto, prima, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico, per poi passare al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tortolì, che ha diretto per 4 anni.

Trasferitosi alla Questura di Rovigo nel mese di aprile del 2019, fino a ieri, è stato il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adria.

Il Commissario Capo, approdato nella nostra città in un momento particolare per l’emergenza sanitaria, è stato accolto dal Questore Capuano e dai colleghi.

Un augurio ad entrambi i Funzionari per un futuro professionale brillante e ricco di soddisfazioni.

Leggi le altre notizie su gonews.it