Le officine dismesse ex Fs di Livorno in via delle Cataratte è rimasto coinvolto in un incendio questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco del comando livornese con un'autopompa e un'autobotte. Il fabbricato da tempo è utilizzato come rifugio per persone senza fissa dimora. Molti rifiuti sono rimasti coinvolti nell'incendio. Sul posto la polizia a chiarire le cause del rogo.