Era scappato all'arresto dall'operazione Hinterland del novembre 2019. I carabinieri in quella occasione smontarono un'importante attività di spaccio in area pisana. Ieri però è arrivato l'arresto dopo le indagini dei carabinieri di Pontedera. Le manette sono scattate ieri sera a Vicopisano per un 30enne, accusato di spaccio. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.