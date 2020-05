Stava rubando in auto, ma il proprietario lo sorprende e lo insegue: lui estrae un coltello

Stava rubando oggetti in un'auto, ma il proprietario lo ha sorpreso. Il ladro, un 41enne, è scappato, ma il proprietario, in compagnia id alcuni amici, si è messo all'inseguimento. Quando il ladro è caduto a terra correndo, ha estratto un coltello a serramanico e ha minacciato gli inseguitori.L'episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri in via del Lazzaretto alle Badie, a Prato. Uno degli inseguitori è riuscito però a disarmarlo. Il 41enne è stato quindi bloccato dalla polizia giunta sul posto che ha recuperato la refurtiva e sequestrato anche un secondo coltello.