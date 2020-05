Volo del Ciuco rimandato al 2021, è la terza sospensione nella storia

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le relative misure di sicurezza a livello nazionale , il Volo del Ciuco sarà rimandato di un anno. Dopo 11 anni, Empoli non festeggerà la sua storica rievocazionerievocazione. Niente corteo storico né fantoccio del ciuco che solca i cieli durante la giornata che precede il Corpus Domini. In questo 2020 davvero particolare e precario che ha visto lo slittamento di un anno di molti eventi e manifestazioni, anche la Compagnia di Sant’Andrea ha deciso di unirsi al coro rimandando così le celebrazioni del 54 1° Volo del Ciuco al 2021.

«È con profondo rammarico che ci vediamo costretti a sospende le celebrazioni del Volo del Ciuco - spiega il presidente della Compagnia di Sant’Andrea, Claudio Del Rosso - la situazione sanitaria ed epidemiologica collegata al Covid-19, non ci mette nelle condizioni di svolgere in maniera serena la nostra rievocazione. Il Volo del Ciuco è per tutta la città di

Empoli un momento di giubilo e di divertimento e viste le condizioni attuali ci sembra poco consono, oltre che rischioso per tutta la città , mantenere la nostra tradizione invariata in

questo giugno 2020 ».

Questa è la terza volta, nella storia del Volo del Ciuco, che la storica tradizione viene bloccata. Dal 1397, anno di riferimento per la manifestazione oltre che del poema di Ippolito

Neri dove viene narrata la presa di San Miniato da parte degli empolesi, il Volo del Ciuco fu sospeso per la prima volta nel 1861, anno dell’Unità d’Italia. Fu poi ripreso per un breve

periodo all’inizio degli anni ’80 (dove venne introdotto il fantoccio del ciuco in sostituzione al vero animale) ma dopo qualche anno venne nuovamente sospesa la rievocazione. Dal 2008,

invece, la Compagnia di Sant’Andrea ha deciso di riportare in vita la tradizione empolese e dal quel momento si sono susseguiti 11 Voli del Ciuco che hanno riunito la città sotto le radici della sua storia.

Nel 2021 il Volo del Ciuco tornerà ad essere celebrato, festoso e goliardico come la sua tradizione prevede: il corteo storico solcherà le strade del centro e, una volta riunito in Piazza Farinata degli Uberti, potremo finalmente vedere con il naso all’insù, la parabola del fantoccio del ciuco che dal Campanile della Collegiata copie la s ua strada verso Palazzo

Ghibellino.

Il 2021 sarà anche un momento di grande auspicio sia per la Compagnia di Sant’Andrea che per la nostra rievocazione cittadina La Compagnia di Sant’Andrea, che storicamente si occupa delle celebrazioni per il Corpus Domini, fu fondata nel 1347 - continua Del Rosso - e fu fondata proprio dopo un grave periodo di crisi e sciagura non solo per la città di Empoli ma per l’intero territorio nazionale. Speriamo quindi che il 2021 possa essere un anno di rinascita e fioritura sotto molti punti di vista. Dal nostro lato inizieremo già da ora ad organizzare l'edizione del prossimo anno».

Fonte: Compagnia di Sant'Andrea