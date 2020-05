Bando a Pistoia, locazione fondi commerciali alle Fornaci

C'è tempo fino al 22 giugno per rispondere al bando per la locazione di cinque unità immobiliari a uso commerciale realizzate nell’ambito del Contratto di quartiere delle Fornaci. I fondi, che si affacciano su piazza Nelson Mandela, al piano terra degli alloggi Erp di via Gentile, potranno così contribuire, una volta assegnati, ad animare la piazza e a trasformarla in un luogo di incontro per il quartiere. Qualora non pervenissero richieste accoglibili o risultassero unità non assegnate, l'Amministrazione potrà concedere gli immobili in comodato anche a uso gratuito ad associazioni che abbiano obiettivi socio-educativi, sociali e ricreativi, e che dovranno presentare uno specifico progetto di utilizzo. Si cerca così di agevolare l'occupazione dei fondi alle Fornaci e di proporre nuovi servizi ampliando l'offerta ricreativa, se non commerciale.

I fondi di Piazza Nelson Mandela potranno accogliere laboratori medici, dentistici, veterinari e di analisi cliniche; attività artigianali e di servizi alla persona (acconciatori, estetisti e similari); associazioni di promozione sociale che operino con obiettivi socio-educativi, sociali e ricreativi. Non potranno trovarvi sede, invece, attività come sale VLT (Video Lottery Terminal), sale giochi, sale scommesse, centri massaggi e sexy shop.

Il contratto di locazione o di comodato gratuito avrà la durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili, con il divieto di sublocazione e di cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

I fondi risultano parzialmente sistemati, pertanto alcune opere e servizi di completamento dovranno essere realizzate dal locatario. Gli interessati possono effettuare un sopralluogo i giorni 11 e 16 giugno, dalle 9.30 alle 13. A tal fine è necessario fissare un appuntamento, inviando una richiesta all'indirizzo: a.bartolozzi@comune.pistoia.it.

L'avviso e il modulo di domanda, con la dichiarazione di avvenuta presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati, è reperibile sul sito www.comune.pistoia.it, nella sezione 'Bandi di gara' quindi 'Bandi di gara aperti'.

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modello predisposto, deve pervenire al Comune di Pistoia - servizio Lavori pubblici, patrimonio, verde e Protezione civile, entro le ore 13 del 22 giugno. La consegna potrà essere effettuata a mano al protocollo generale del Comune in piazza del Duomo 1 oppure con raccomandata A/R (farà fede il timbro dell’ufficio protocollo).

Per maggiori informazioni, mandare una email agli indirizzi s.daniele@comune.pistoia.it oppure a.bartolozzi@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa