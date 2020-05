Canottieri Limite, si torna in Arno

La Canottieri Limite il prossimo 25 maggio riapre la palestra e nel frattempo si rivedono le barche in Arno anche se solo singoli.

Dopo due mesi di allenamenti sul remoergometro in garage, in sala o in camera gli atleti della Limite ritornano ai remi e cercano di ritrovare le sensazioni e le motivazioni giuste in un anno che per il momento non prevede gare. La Canottieri ci tiene a ricordare tutti gli atleti a partire dagli allievi fino ai più grandi che sono stati costretti ad uno stop, purtroppo la canottieri non ha remoergometri sufficienti per soddisfare le esigenze tutti.

Complimenti a Leonardo Orsi, Ernesto Rabatti e Greta Reali che sono stati inseriti nell'elenco degli atleti di interesse nazionale pubblicato dalla Federazione Italiana Canottaggio.

In un momento come questo dove le difficoltà economiche della Società non sono da sottovalutare, tutto il Consigli Direttivo ringrazia gli sponsor che non si sono tirati indietro e confermano il supporto anche per questo anno. Non è da poco avere degli sponsor che in un periodo cosi delicato non abbandonano la Società. Grazie dunque a MAC Autoadesivi, Banca Cambiano 1884, Paci Paolo Siderurgica, Lowengrube e Luciano Giannalli Assicurazioni.

Per la fase di riapertura e fino a nuove disposizioni sono state valutate fasce orarie di frequenza a seguire: 1) 9.00/13.00 2) 14.00/17.00 3) 17.30/20,30.

Per la terza fascia oraria sarà necessaria la prenotazione telefonica in modo da evitare eventuali sovraffollamenti.

La prenotazione dovrà essere fatta via telefono almeno 24 ore prima ai seguenti numeri: Renzo 3281787354 Niccolo 3463374519 fisso 0571 979769 e si potrà prenotare per tutta la settimana corrente. Per quanto riguarda il sabato due fasce orarie: 1) 9.00/12.30 2) 15.00/18.30. La domenica la palestra rimarrà per il momento chiusa.

Sarà affissa cartellonistica ben visibile dove saranno indicate tutte le norme di igiene e comportamento da tenere nel rispetto del DPCM ultimo.

Fonte: Canottieri Limite