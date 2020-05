Cassa in deroga, tempi e numeri dell'intervento della Regione

Nella mattinata di domani, giovedì 21 maggio, l'assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, terrà una conferenza stampa per fare il punto sull'erogazione della cassa integrazione in deroga e sulle tempistiche messe in atto dalla Regione Toscana per istruire ed autorizzare le pratiche ed inviarle all'Inps regionale per il pagamento dell'assegno ai lavoratori.

“Spiegheremo come e perché la Regione, dalla fine di aprile, stia praticamente autorizzando le domande in tempo reale”, annuncia l'assessore Grieco.

L'appuntamento con i giornalisti è per le ore 11,30 del 21 maggio nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale.

Fonte: Regione Toscana