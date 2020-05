Consiglio comunale Pontedera in streaming, interventi da casa

Il Presidente del Consiglio Comunale di Pontedera, Angela Pirri, ha convocato il Consiglio Comunale per domani, giovedì, 21 maggio, a partire dalle 18. Il Consiglio comunale si terrà in modalità remota. I consiglieri comunali saranno collegati dalle loro abitazioni e potranno intervenire. Per quanto riguarda la cittadinanza è possibile assistere, come avviene già da tempo, attraverso un link che verrà pubblicato sul sito del Comune di Pontedera.

“In un periodo come questo – ha detto Alessandro Puccinelli, vicesindaco che detiene anche le deleghe alla trasparenza e alla semplificazione – mi sembra molto positivo che si possa procedere appieno, attraverso il Consiglio Comunale, al processo di partecipazione e di decisione democratica. Gli strumenti tecnologici che da tempo abbiamo messo in campo oggi ci permettono di procedere speditamente. La nostrea amministrazione, a volte va ricordato, non si è fatta trovare impreparata. Ci auguriamo che il prossimo Consiglio si possa tenere dal vivo, visto l'evolversi della situazione, e che questa crisi pandemica diventi solo un brutto ricordo”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa