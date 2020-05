Coronavirus, dimesso l'ultimo paziente dall'ospedale di Pontedera

L’ultimo paziente ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Pontedera è stato dimesso oggi, 20 maggio, si chiude così in Valdera un periodo difficile iniziato il 12 marzo con i primi ingressi. Da quel giorno sono stati gestiti 67 pazienti, il più giovane ha 18 anni e il più anziano 97, 30 hanno superato gli 80 anni, le persone decedute sono state 9 e tutte soffrivano di altre patologie.

“Parlare di chiusura è improprio – sottolinea Roberto Andreini – responsabile dell’area medica della ASL Toscana nord ovest e primario della medicina del Lotti – sarebbe meglio parlare di sospensione perché il reparto in realtà non chiude ma rimane a disposizione, nel caso si verificasse una ripresa dei contagi conseguente alla riapertura di tutte le attività. Vorrei ringraziare tutto il personale che in questo periodo ha lavorato con professionalità e dedizione senza risparmiarsi, un grazie particolare alla dottoressa Benedetta Longo, la nostra infettivologia che ha coordinato il lavoro di tutto il team”.

“Anche al Lotti abbiamo potuto vedere all’opera una squadra che è riuscita ad ottenere ottimi risultati”. Afferma Luca Nardi, direttore dell’ospedale. “Soprattutto è stato possibile contare sulla consulenza degli altri specialisti che hanno portato un valore aggiunto in questa emergenza”.

Di seguito i nomi degli operatori del reparto Covid.

MEDICI:

Benedetta Longo – Mauro Taccola – Elisabetta Rinaldi – Luigi Venturini – Gianni Lorenzini – Kristian Ujka – Rita Laura Borrello – Laura Papi – Elena Favilli – Stella Cini – Paolo Chiaradia – Norberto Dal Canto – Valeria Filograsso – Carmine Ribas – Chiara Taurino – Anna T. Roberts – Anna Tamberi – Silvia Calvaruso – Martina Luperini – Luigi Bianco – Sabina Armenia

INFERMIERI:

Andrea Lenzini- Davide Traballoni - Simona Vallini - Luca Vanni - Marco Angri - Antonio Baldassarre Barbara Baldi - Lisa Barsacchi - Silvana Bertini - Giulia Bettini - Sabina Buti - Giuliano Calamassi - Maria Campana - Erika Catarsi - Fedrico Chiarugi - P.Michele Gallo – Vanessa Ghiribelli - Silvia Giunti - Nicola Grassa - Sara Gronchi - Martina Ilardi - Silvia Landucci - Francesca Maffei - Rita Marconcini - Simona Meini - Lucilla Menichini - Salvatore Miligi - Ester Minneci - Giovanna Notarianni - Antonella Novi - Monica Occhiuzzi - Benedetta Paccanaro – Michela Pampana - Alessandro Panichi - Valeria Pellagalli - Sea Petri - Loredana Piccolo - Giulia Pierini - Sandra Piras - Romina Rofi - Pierluigi Romboli - Andrea Sandroni - Rosaria Savoia - Maria Usai - Valeria Vable

OSS: Anna Barcellona - Paola Bellagotti - Alberto Berti - Sabina Bigazzi - Sabina Bozzoli - Sheila Ceccotti - Giovanna Criscuolo - Marco De Lucia - Miria Fattorini - Fabiana Feola - Cristina Gherardini - Serena Gonnelli - Ciro Iacone - Cristina Magnani - Elena Meucci - Ilaria Misciali - Leonora Pulidori - Irene Sabatini - Lidia Sanfratello - Immacolta Scarfogliero - Roberta Splendido - Patrizia Stefani - Francesco Taccola

PERSONALEdellePULIZIE:

Patrizia Tortora – Lisa Vanni – Laura Bertini – Debora Zingoni – Giusy Battaglia

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio Stampa