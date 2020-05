Coronavirus, dl Rilancio: nota di lettura di Anci e Federsanità Toscana

Anci Toscana e Federsanità Toscana hanno elaborato e pubblicato on line una prima e approfondita nota di lettura del testo normativo che interessa l’ambito sanitario, sociale e del Terzo settore all’interno del decreto Rilancio Italia, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una sorta di mappa orientativa all’interno di un complesso piano di interventi (raccolti in 266 articoli) che coinvolge, tra gli altri, fondamentali settori della vita sociale ed economica del Paese: salute, sostegno alle imprese e tutela del lavoro, politiche sociali, misure per gli enti locali, istruzione, turismo, cultura, infrastrutture, sport.

Il lavoro, di 35 pagine, raccoglie gli articoli di interesse all’interno dei sette ambiti tematici, navigabili anche attraverso l’utilizzo di parole-chiave di supporto alla lettura, e presenta, in appendice, una rubrica sintetica di tutti gli articoli di legge del decreto. "La scelta - spiega Anna Maria Celesti, responsabile Welfare di Anci Toscana e vicesindaco di Pistoia - è stata quella di elaborare uno strumento di utilità per amministratori e operatori dei servizi, rimandando a momenti successivi eventuali letture di merito del provvedimento, auspicando una ricomposizione degli interventi di welfare entro l’alveo di una maggiore integrazione e della loro efficacia in termini di 'empowerment', di consapevolezza dei destinatari di tali politiche”.

Fonte: Ufficio stampa