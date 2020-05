Covid-19, Barnini: "Gestione cattiva in Lombardia". Picchielli (Lega): "Pensi alle vittime empolesi"

Brenda Barnini: "Situazione coronavirus gestita male in Lombardia"

Era il 23 febbraio scorso quando la Lega di Salvini in Toscana presentava un esposto contro il Presidente Enrico Rossi perché non aveva secondo loro preso le decisioni giuste per gestire l'emergenza Covid19. In particolare lo accusavano di non aver messo in quarantena i cittadini cinesi rientrati. A distanza di tre mesi possiamo dire che in Toscana nessun cittadino cinese ha manifestato i sintomi del Covid19 e ieri nella nostra regione ci sono stati 7 nuovi casi.

In Lombardia purtroppo invece torna a salire il numero dei positivi e la metà del contagio totale e delle vittime del nostro Paese dall'inizio della diffusione è concentrato in quella Regione.

Ho sempre tenuto la polemica politica lontana da questa vicenda perché credo che la salute dei cittadini sia troppo importante. Però non possiamo far finta di niente di fronte ad una situazione che è stata palesemente gestita male dalla Regione e dal suo Presidente che si permette pure di dichiarare che tutto sommato hanno contenuto il contagio.

Pensiamo un attimo a cosa si sarebbe scatenato nella gogna mediatica se quella drammatica situazione si fosse verificata in una regione del Sud. Tutti avrebbero gridato al commissariamento subito e tirato fuori la sequenza di banalità e pregiudizi che resistono verso il nostro Meridione. Questo virus invece ha capovolto l'Italia e le vittime troppe e innocenti della Lombardia meritano non solo memoria ma anche giustizia e chiarezza affinché non si possa ripetere una situazione come questa

Picchielli (Lega) replica: "Personale sanitario ha salvato la Toscana, non Rossi"

Siamo tutti felici che all'ospedale di Empoli sia stato chiuso l'ultimo reparto Covid e come Lega ci teniamo a ringraziare nuovamente tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari per quanto hanno fatto fino adesso e per quanto continuano a fare.

Notiamo che il Sindaco Barnini in questa situazione di emergenza invece che pensare alla nostra città, è impegnata a polemizzare con la Lega, anche a livello nazionale.

L'esposto presentato dal mio partito contro il Presidente della Regione Toscana riguardava in particolare un comportamento non consono all'emergenza che si stava presentando: infatti Rossi aveva definito chiunque lo attaccasse "fascioleghista", ribadendolo in più occasioni.



Questa stupida definizione derivava solo dall'avergli fatto notare della necessità di un quarantena per tutte le persone provenienti dalla Cina (di qualsiasi nazionalità fossero e non solo i cinesi come dice chi vuole strumentalizzare la vicenda per buttarla sul razzismo), la nazione in cui si è sviluppato il contagio e da dove poi si è diffuso in tutto il mondo.

Il sindaco Barnini invece che attaccare la Lombardia (la cui sanità è riconosciuta da tutti come una grande eccellenza), dovrebbe dire al suo amico Rossi, che solo la fortuna di non avere il primo focolaio italiano e la grande professionalità e la competenza del nostro personale sanitario, hanno salvato la Toscana da un disastro sanitario. Invito il nostro "Primo Cittadino" a ricordare al Presidente Rossi tutti i disastri che ha fatto negli ultimi venti anni e gli dica di essere meno fanatico ideologicamente e che si occupi di più ai nostri cittadini ed alle nostre imprese, in questo momento di grave crisi.

Il Sindaco Barnini pensi alle vittime empolesi (anche se per fortuna sono stati in pochi a morire per Covid-19 nella nostra città) invece che andare a pensare ai morti lombardi!