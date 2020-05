Covid-19, Fase 2: da domani parziale riapertura degli uffici comunali a Pistoia

Ai fini del contenimento e del contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 e sulla base delle varie disposizioni governative e ministeriali e dei protocolli di sicurezza, da domani giovedì 21 maggio, alcuni uffici comunali, con modalità ridotta e su appuntamento, riapriranno al pubblico. Si ricorda che l’accesso è consentito indossando la mascherina e osservando le disposizioni di contenimento del contagio, come la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Ecco di seguito gli uffici comunali aperti al pubblico.

Segreteria del Sindaco, solo su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Ufficio Protocollo da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.

Sportello Cimiteri (limitatamente alle pratiche urgenti) da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Anagrafe (previo appuntamento) da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30; Stato Civile (limitatamente alle registrazioni di nascita e di morte) da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.

Archivio storico comunale. A causa della necessità di mantenere le distanze di sicurezza, l’accesso agli spazi è consentito al massimo a 2 persone alla volta. Per accedere allo spazio, è necessaria la prenotazione che deve essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo archivio.storico@comune.pistoia.it, indicando i propri dati e recapiti. Le operatrici dell’archivio contatteranno gli interessati per concordare l’appuntamento in base alla disponibilità degli spazi. Le richieste di prenotazione saranno accolte in ordine di arrivo. Nel caso non sussistano prenotazioni attive, al mattino sarà dato accesso allo spazio, nei limiti sopra indicati, anche a utenti eventualmente non prenotati che si presenteranno all’ingresso dell’archivio. Infine in via sperimentale l’Archivio storico effettuerà digitalizzazioni/scansioni dei documenti richiesti dagli utenti. Il servizio sarà articolato prevedendo l’apertura al pubblico in orario mattutino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Biblioteca Foteguerriana. L’accesso agli spazi è consentito al massimo a 15 persone a sedere. Per accedere alle sale è necessaria la prenotazione, che deve essere richiesta telefonando al numero 0573 371452 e saranno accolte in ordine di arrivo. Nel caso nessuno, al mattino, si fosse prenotato sarà permesso accedere ai posti di studio, nei limiti sopra indicati, anche a utenti eventualmente non prenotati che si presenteranno all’ingresso della biblioteca. Il servizio sarà articolato prevedendo l’apertura al pubblico in orario mattutino (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30) e in orario pomeridiano (martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30).

Biblioteca San Giorgio. L’accesso alla struttura è limitato all’atrio di ingresso per le sole operazioni di restituzione dei documenti presi in prestito prima della chiusura e per il prestito dei documenti prenotati. Tutti gli altri spazi della biblioteca sono temporaneamente chiusi e non accessibili al pubblico. All’interno della struttura potranno posizionarsi, nel rispetto delle distanze di sicurezza, fino ad un massimo di 15 persone (oltre agli operatori). L’accesso alla struttura avviene attraverso la prenotazione online (https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/avviso-riapertura/ ) per un totale di 240 persone gestibili nell’arco della giornata di 10 ore. Il personale della San Giorgio effettua servizio di assistenza telefonica a coloro che desiderano essere aiutati o guidati nelle operazioni di prenotazione. I numeri da chiamare sono: 0573 371718 (per adulti), 0573 371790 (per bambini e ragazzi), 0573 371600 (centralino). Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 14 alle 19, da martedì a sabato dalle 9 alle 19.

Urbanistica ed Edilizia. Gli uffici sono aperti mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 17 previo appuntamento secondo le modalità indicate sul sito web del Comune (link http://www.comune.pistoia.it/news/covid-19-ufficio-urbanistica-presentazione-e-ricerca-delle-pratiche-edilizie-con-modalit%C3%A0)

Educazione e Istruzione. Per le iscrizioni dei servizi asili nido e scuole dell’infanzia e mense uffici aperti dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa