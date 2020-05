Coronavirus, importante donazione di Nuova Piegavelox alla Misericordia di Limite

La Misericordia di Limite sull’Arno ha ricevuto una cospicua donazione da parte dell’Azienda Nuova Piegavelox Srl, di proprietà della famiglia Zucchi.

L’importante somma è stata impiegata per costituire un fondo da destinare al sostegno dei nuclei familiari del Comune di Capraia e Limite che si trovano in difficoltà economica a causa della crisi dettata dal Covid19.

“L’Associazione ringrazia la famiglia Zucchi di Limite per questa dimostrazione di solidarietà e generosità che ci permetterà di aiutare le famiglie più bisognose. Un gesto altruistico, di cui siamo profondamente grati, che ci infonde fiducia e speranza", ha dichiarato il presidente della Misericordia di Limite sull’Arno Mauro Caiella. "Una donazione che proviene dalla capacità di ascolto dei bisogni del territorio con la volontà di dare risposta immediata alle necessità di tante famiglie. Abbiamo deciso di impiegare una parte del contributo in buoni spesa, per generi alimentari e prodotti sanitari, spendibili presso gli esercizi commerciali del Comune di Capraia e Limite, buoni alimentari messi a disposizione anche della Caritas Parrocchiale per una più ampia distribuzione. Stiamo strutturando anche altre azioni di sostegno per quei nuclei familiari che più hanno subito le conseguenze economiche di questa crisi”.

Chi volesse sostenere questa iniziativa, ed incrementare il fondo a disposizione, può farlo effettuando una donazione sul c/c numero IT 78 S 03111 37771 000000001160 presso UBI Banca Ag. di Limite Sull’Arno, specificando la causale “Erogazione liberale per emergenza Coronavirus”.

Fonte: Misericordia di Limite sull'Arno - Ufficio stampa