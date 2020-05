Gattino intrappolato nella tubazione della fibra a Firenze

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti questa mattina in viale Morgagni, all'interno del giardino della facoltà di scienze fisiologiche dell'Università di Firenze, per un soccorso animale. Un piccolo gattino era rimasto intrappolato all'interno di una tubazione interrata utilizzata per la fibra e, grazie all'utilizzo di una videocamera da ispezione, è stato prima individuato e poi tratto in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco. Il micio è stato riconsegnato alla responsabile della colonia felina che si trova all'interno della facoltà.