Giurlani parteciperà alla presentazione della riapertura del parco di Pinocchio

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani parteciperà, venerdì 22 maggio 2020, alla riapertura del Parco di Pinocchio e delo Storico Giardino Garzoni a Collodi.

Sono annunciate tantissime novità, che saranno presentate dal presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, appunto alla presenza del primo cittadino, incontrando i giornalisti, come i prezzi ridotti dei biglietti di ingresso e di uno speciale biglietto riservato alle famiglie che comprendono la visita all'intero complesso collodiano: Parco di Pinocchio e le sue attrazioni e lo Storico Giardino Garzoni. Sono previste novità sugli orari e periodi di apertura, oltre che sulle iniziative e l'organizzazione per garantire la sicurezza dei visitatori “Sicuro Divertimento”.

“Ringrazio il presidente Bernacchi per l’invito, mi fa piacere essere presente in questa fase di rilancio anche del parco di Pinocchio, una importantissima attrazione del territorio e una realtà significativamente rilevante non solo a livello turistico- dice il sindaco Oreste Giurlani-. Perché la ripartenza sia efficace e possa davvero coinvolgere l’intero sistema economico pesciatino, ci vuole il traino dei motori più potenti e uno di questi è certamente Pinocchio e la struttura di Collodi”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa