Publiacqua informa i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che i problemi di approvvigionamento idrico che si stanno registrando nella zona di via Biancalani, via Scarpettini, via Arezzo, via Milano e limitrofe, sono causati da un guasto sulla rete idrica di via Biancalani su cui i tecnici sono già intervenuti. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio non appena terminato il lavoro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa