Il mercato di Fucecchio supera l'esame Covid-19

Con 140 banchi in piazza XX Settembre e lungo le strade limitrofe è ripreso questa mattina a pieno regime il mercato settimanale. Tutto si è svolto nel pieno rispetto del protocollo anti contagio grazie anche alla presenza della Polizia Municipale, dei volontari della protezione civile e del personale del cantiere comunale che hanno sorvegliato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

“Come abbiamo forzato all'inizio della pandemia per la chiusura delle attività, altrettanto abbiamo fatto per la riapertura in questa nuova fase – commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Già da domenica sera, appena uscito il nuovo Decreto, ci siamo messi all'opera per consentire la ripresa del commercio in sicurezza perché Fucecchio è sempre dalla parte di chi lavora. Oggi per il mercato settimanale è stato un bel modo di ripartire con maggiore distanza tra i banchi, area mercatale estesa anche alle vie limitrofe e attenta vigilanza da parte delle forze dell'ordine e dei volontari. Sicuramente è stato un ottimo inizio. Ringrazio tutti i commercianti per la preziosa collaborazione e anche i cittadini che hanno mostrato grande responsabilità e senso civico indossando le mascherine e rispettando i protocolli. Un ringraziamento poi lo voglio rivolgere anche alla vice presidente del Consiglio Comunale, Fabrizia Morelli, che questa mattina ci ha supportato”.

Soddisfazione anche da parte dell'assessore al commercio Valentina Russoniello, che ha sottolineato come tutto si sia svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti.

“Nonostante il pochissimo tempo a disposizione – spiega Russoniello – visto che i protocolli sono stati diramati domenica sera, in due giorni siamo riusciti ad allestire il mercato rispettando tutte le misure di sicurezza. Ringrazio dunque i commercianti, gli uffici comunali e le forze dell'ordine per aver risposto con tempestività e responsabilità”.

Anche Confesercenti promuove la formula pensata e adottata dall'amministrazione comunale.

“Credo che la soluzione scelta dal Comune di Fucecchio sia stata ottimale – commenta Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa – perché ha garantito da un lato la sicurezza dei cittadini e dall'altro lo svolgimento del proprio lavoro a tutti gli operatori. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità a trattare la tematica in anticipo rispetto ai tempi dei decreti e della successiva ordinanza, aspetto fondamentale per poter organizzare una ripresa a pieno regime in due soli giorni. Ringrazio dunque l'amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata nei confronti degli operatori del mercato, assolutamente necessaria per poter ripartire”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa