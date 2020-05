Il Palazzo Blu a Pisa riapre a giugno

Lunedì scorso sono state pubblicate le linee guida per prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid 19, che permettono una regolata riapertura dei musei. Anche Palazzo Blu, che tornerà ad aprire il museo entro i primi dieci giorni di giugno, lavora per adottare le prescritte misure di sicurezza, continuando a porsi dalla parte dei visitatori, per rendere anche in queste inconsuete condizioni, godibile la visita al Museo.

Nel corso delle lunghe settimane del lockdown, caratterizzate dallo slogan #iorestoacasa, Palazzo Blu si è impegnato con molte iniziative di arte, di musica e di cultura nel senso più ampio, sul proprio sito e sui social, per mantenere vivo il contatto con i suoi amici e visitatori.

Continuiamo su questa strada, l’impegno a intrattenere e a proporre cultura in modalità digitale non si ferma, anzi presto avremo nuove iniziative in partenza.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa