Hanno portato via il registratore di cassa dal negozio di alimentari, dove erano contenuti 2mila euro. Il furto è avvenuto in un esercizio di via XXVII Aprile. I ladri la scorsa notte hanno agito forzando la porta d'ingresso. La guardia giurata notturna ha dato l'allarme, dopo aver scoperto il furto durante il giro di sorveglianza. Ora la polizia è chiamata a indagare sul fatto.