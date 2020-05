Mercato di Casalguidi, tornano tutti i banchi

Da venerdì 22 maggio riapertura totale del mercato settimanale di Casalguidi. Il mercato, di fatto, non è mai stato sospeso solo che fino ad oggi erano ammessi solo banchi che vendevano generi alimentari, da venerdì, invece, torneranno anche quelli relativi a tutte le altre categorie merceologiche.

“Il mercato non era mai stato sospeso – spiega l'assessore al commercio, Benedetta Vettori – solo che avevamo limitato la presenza ai soli banchi che vendevano generi alimentari. Da venerdì, invece, il mercato ripartire come sempre anche se con alcune modifiche derivanti dal rispetto delle norme sull'emergenza sanitaria. Il mercato sarà suddiviso tra le due piazze, Vittorio Veneto e Gramsci che saranno accessibili attraverso un percorso che prevede due entrate e due uscite distinte e separate per entrambe le piazze dove ci saranno i controlli effettuati dai volontari e dalla polizia municipale.

L'intenzione è quella di ripartire dando un segnale forte nei confronti di una categoria come quella degli ambulanti che è stata dimenticata. È bene ricordare che per poter accedere al mercato tutti devono essere muniti di mascherina e di guanti rispettando le distanze di sicurezza. Voglio ringraziare l'ufficio Suap del Comune, la polizia municipale e le associazioni di categoria per l'impegno profuso che ha consentito una riapertura rapida del mercato”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa