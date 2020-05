Al suo rifiuto per un'offerta di droga, è stato minacciato con una bottiglia di vetro e poi derubato della bici. Un 21enne è stato denunciato per rapina dalla polizia in via Palazzuolo a Firenze, in pieno centro. L'aggressore, del Gambia, avrebbe agito con un complice che è riuscito a far perdere le sue tracce prima dell'arrivo della polizia e portando con sé la bicicletta rapinata.