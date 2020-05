Riparte al completo il mercato a Montelupo Fiorentino: no a ingressi contingentati

Torna il mercato anche a Montelupo. Da sabato 23 maggio saranno presenti anche i banchi che non vendono generi alimentari. Il Comune ha elaborato uno sviluppo che mira a garantire il distanziamento sociale e la tutela della salute pubblica.

«Distanziamento sociale di sicurezza, divieto di assembramento, presidio dell'area e misure di igiene sono stati i principi fondanti dai quali siamo partiti pur tenendo nella massima considerazione le necessità commerciali degli esercenti. Il risultato al quale siamo giunti è frutto di un’intensa interlocuzione con i rappresentanti di Confesercenti i quali ci hanno permesso, pur nel rispetto delle disposizioni normative, di migliorare alcuni aspetti del percorso del mercato nell'ottica dell'efficacia commerciale. Noi non potevamo in alcun modo garantire ingressi contingentati al mercato e per questa ragione abbiamo scelto di mettere i banchi ad una distanza maggiore, dislocandoli su una superficie più ampia», afferma l’assessore al commercio, Simone Focardi.

Quindi non ingressi contingentati, ma banchi disposti lontani l’uni dagli altri per evitare assembramenti. Per questa ragione saranno messi anche nei parcheggi liberi di viale Cento Fiori, in via Rovai e nella piazzetta che affaccia su via della Pace.

Dall’uscita del decreto del presidente del consiglio, il comune ha dovuto operare in tempi talmente stretti che non consentono di eseguire immediatamente un nuovo sorteggio per l'attribuzione dei posteggi, abbiamo pertanto provveduto nell'immediato ad un'assegnazione di ufficio.

Come richiesto da Confesercenti, l'Amministrazione comunale è comunque disponibile nelle prossime settimane ad accogliere suggerimenti per migliorare l'efficacia della soluzione che oggi andiamo ad applicare, modificando il percorso e rivedendo distanze se necessario, ovviamente nella speranza che il quadro epidemiologico nazionale e regionale muti continuamente verso il meglio. Dovranno ovviamente comunque restare salve le disposizioni normative a tutela della salute della cittadinanza e degli operatori stessi.

«Ripartiamo, e questa è la più bella notizia, chiedendo a tutti attenzione e aiuto nella tutela della salute; lo chiediamo alle associazioni di volontariato che ci aiuteranno nel presidio dell'area, lo chiediamo alla cittadinanza e soprattutto lo chiediamo agli operatori del mercato perché si adoperino nel rispetto delle disposizioni che le normative prevedono. So che la scelta di allargare la superficie del mercato potrà creare qualche problema di parcheggio ai residenti, per questa ragione abbiamo deciso di mantenere gratuita la sosta del parcheggio sotterraneo, in modo che possano mettere lì la loro auto», conclude Focardi

I residenti potranno avere qualche disagio infatti perché per i prossimi sabati, il tratto di via Rovai che va dal Circolo il Progresso al Ristorante Pizzeria il Pianeta, sarà chiuso al traffico dalle 6:30 alle 14:00 per la presenza dei banchi del mercato settimanale. Si invitano i cittadini a spostare in tempo i propri veicoli da parcheggi e garage in previsione della chiusura del tratto di strada.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa