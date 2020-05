Round Table 76 San Miniato Fucecchio, donazione all'istituto Buonarroti

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio consegna alle scuole dell’Infanzia e Primarie dell’istituto M. Buonarrotti (Ponte a Egola, Cigoli, San Donato , La Serra e Balconevisi) materiale didattico (quaderni, pennarelli, matite, forbici, colla, etc…) da destinare alle famiglie, dei piccoli alunni, in difficolta economiche in questa emergenza Covid-19, per far si , che in questo periodo le attività didattiche possono essere comunque svolte , attività didattiche che i docenti comunicano attraverso il blog dell’istituto e la didattica a distanza ai piccoli studenti, l’eventuale materiale in esubero non distribuito verrà poi consegnato alle scuole alla riapertura per le attività in aula.

La consegna è avvenuta oggi Mercoledì 20 Maggio presso la direzione dell’istituto a Ponte a Egola, fra la Vicepreside Lucia Castaldi , il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli , il Presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio Paolo Bartali e Tommaso Gazzarini di Forniture per Ufficio Rag. Bacchereti Sas, presenti anche il Consigliere con delega Michele Fiaschi e il Vicepresidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio Matteo Tagliaferri.

Un grazie particolare a Buffetti di Forniture per ufficio Rag. Bacchereti Sas per aver messo a disposizione tutto il materiale didattico donato all’istituto.

La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività.

La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico.

In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole" ( www.roundtable.it )

Sulla mostra pagina Facebook troverete tutte le iniziative messe in campo dall’associazione (https://www.facebook.com/rt76sanminiatofucecchio/)

Fonte: Ufficio stampa