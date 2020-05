Ruba bici da 2mila euro, denunciato

Ha lasciato la sua vecchia bici e si è allontanato su una nuova, di circa 2mila euro, che il proprietario aveva appoggiato su una ringhiera. Un 50enne pregiudicato è stato denunciato per furto dai carabinieri a Firenze.

Il fatto è avvenuto ieri, martedì 19 maggio, in via Aretina. Il ladro ha approfittato di un momento di distrnzione del proprietario della bici e se l'è portata via. I militari hanno identificato l'uomo grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza cittadine. Quando hanno bussato alla porta della sua abitazione il 50enne ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver rubato la bicicletta con l'intenzione di rivenderla. La bici è stata restituita.