Scuole chiuse, asili nido manifestano a Firenze

Giovedì 21 maggio alle 15 davanti a palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo a Firenze si terrà una manifestazione organizzata dalla Fan (Federazione Asili Nido) di Firenze e dal comitato "Educhiamo" della Toscana dedicata ai problemi della chiusura degli asili.

All'iniziativa parteciperanno anche gli asili nido privati di Firenze, sia accreditati che autorizzati, che nei giorni scorsi hanno denunciato il rischio di definitiva chiusura delle strutture.

La manifestazione si svolgerà in contemporanea con altre iniziative in programma a Roma, Milano, Venezia, Torino e Palermo. Tutti i partecipanti indosseranno qualcosa di bianco e allestiranno un “asilo simbolico” in piazza utilizzando le piccole sedie usate dai bambini negli asili.

