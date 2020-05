A Fiesole riaprono Area Archeologica, Ufficio Informazioni turistiche, Biblioteca e Archivio

Sabato 23 maggio riapre al pubblico l’Area Archeologica di Fiesole (Via Portigiani, 1). Dopo più di due mesi di chiusura sarà nuovamente possibile passeggiare nella splendida area verde, a pochi metri da Piazza Mino, dove la storia e la natura si incontrano, e che fin dall’epoca etrusco-romana è stata per la popolazione un luogo di incontro e di aggregazione, grazie alla sua posizione e agli edifici che vi erano riuniti. L’Area sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. Come oramai è tradizione, per i residenti a Fiesole, l’ingresso è gratuito.

Dallo stesso giorno sarà aperto anche l’Ufficio Informazioni turistiche (Via Portigiani, 3), per accogliere i turisti, i visitatori e tutti coloro che vorranno passare qualche ora piacevole a Fiesole.

L’Ufficio sarà aperto il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Lunedì 25 maggio sarà la volta della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Comunale

La Biblioteca rispetterà questo orario

Sede di Fiesole: (Via Sermei, 1) lunedì, mercoledì e venerdì 15-19; martedì, giovedì e sabato 9-13

Sede distaccata di Compiobbi (Piazza Etrusca): mercoledì 15 – 19

La riattivazione dei servizi bibliotecari sarà graduale:

Nella prima settimana (25 – 31 maggio) sarà possibile restituire libri e ritirare quelli prenotati (senza accesso degli utenti alle sale). Fino al 31 maggio sarà attivo il servizio di prestito a domicilio, avviato il 29 aprile scorso.

Nel periodo 1-15 giugno si potranno effettuare le restituzioni e il prestito con riapertura parziale delle sale e accesso degli utenti.

Dal 16 giugno in poi si andrà verso una riapertura di tutte le sale e verso la riattivazione di altri servizi, quali l'accesso alle sale di studio e a Internet.

L’Archivio Comunale (Via Portigiani, 24) sarà accessibile e consultabile su prenotazione al tel. 055 5961306 oppure all’indirizzo archivio.storico@comune.fiesole.fi.it.

E’ una grande soddisfazione poter ripartire, dice il Sindaco Anna Ravoni, mettere di nuovo a disposizione di tutti un luogo speciale come l’Area Archeologica di Fiesole, perché la possano visitare i turisti ma anche le tante persone che abitano a Fiesole, a Firenze e nei Comuni vicini.

Altrettanto importante reputo la riapertura della Biblioteca e dell’Archivio, servizi così vicini ai cittadini, in particolare ai giovani. Il mio ringraziamento va a tutti gli uffici e agli operatori che hanno reso possibile questa veloce riapertura.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa