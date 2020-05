Archivio storico e biblioteche a San miniato, da lunedì 25 maggio pronti per la riapertura

Da lunedì 25 maggio le biblioteche comunali e l'archivio storico riapriranno al pubblico. L'accesso sarà per un solo utente per volta, salvo minori e persone non autosufficienti che potranno avere un accompagnatore. Le biblioteche (San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola) saranno attive per i soli servizi di prestito e restituzione con un orario differenziato: San Miniato (tel. 0571 406710 - prestito@comune.san-miniato.pi.it ) sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, il lunedì mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 19; San Miniato Basso (tel. 0571 406718 - biblioteca.smbasso@comune.san-miniato.pi.it ) il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, il martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e Ponte a Egola (tel. 0571 406720 - biblioteca.ponteaegola@comune.san-miniato.pi.it ) il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per accedere ai servizi sarà necessario seguire alcune regole di carattere generale come munirsi di mascherina e guanti, provvedere alla sanificazione delle mani, seguire le istruzioni operative fornite dall'operatore, non occupare gli spazi interdetti al pubblico e non muoversi dalla postazione assegnata. Per quanto riguarda l'accesso all'archivio sarà inoltre necessario indicare, al momento della prenotazione, il numero e la collocazione delle unità archivistiche da consultare e collocare il materiale in restituzione, dopo la sua cancellazione dalla scheda personale, nell'apposita busta per la quarantena, seguendo le istruzioni fornite dall'operatore. Per le biblioteche invece sarà necessario attendere all'esterno il proprio turno, in una fila ordinata, seguendo le prescritte distanze di sicurezza (1,8 metri) ed evitando di creare assembramenti, mentre non sarà possibile accedere ai locali se all'interno vi è già un altro utente. Il materiale in restituzione, dopo la sua cancellazione dalla scheda personale, va collocato nell'apposito contenitore per la quarantena, senza toccare nessun'altra superficie e seguendo le istruzioni fornite dall'operatore.