I carabinieri di Pontedera hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne. L'uomo, di origini senegalesi, in una via del centro è stato sorpreso mentre cedeva a un giovane del luogo 2 grammi di hashish. Nel corso della successiva perquisizione sono stati trovati 100 euro, ritenuta provento dello spaccio. L’arrestato nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa.