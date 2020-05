Fiamme avvolgono un'auto sulla superstrada Fi-Pi-Li alle ore 12:30 di oggi, 21 maggio, al km 66 in località Navacchio in direzione Pisa.

Il personale del distaccamento di Cascina è intervenuto per spegnere l’incendio. Il conducente del mezzo appena accortosi del fumo che usciva dal vano motore si è fermato in un’area di sosta. L’incendio ha parzialmente distrutto la parte anteriore della vettura. Non ci sono danni a persone.