Castellina in Chianti, da sabato mercato completo nell’area camper

Da sabato 23 maggio il mercato settimanale di Castellina in Chianti si trasferirà provvisoriamente dal centro storico all’area di sosta per camper in via Chiantigiana e sarà aperto a tutte le categorie merceologiche, oltre a quelle del settore alimentare consentite dalle disposizioni governative nella prima fase dell’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati riaperti i giardini pubblici, a eccezione delle attrezzature da gioco per bambini, che, per il momento, rimangono chiuse; la Casa dell’acqua e il Centro di raccolta rifiuti vicino al cimitero, accessibile, nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dal gestore Sei Toscana, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, e sabato, dalle ore 7.30 alle ore 10.30.

“Il mercato settimanale a Castellina in Chianti - afferma il sindaco, Marcello Bonechi - si è sempre svolto nel rispetto delle disposizioni governative, limitando la presenza al settore alimentare nella prima fase dell’emergenza Coronavirus. Con il trasferimento provvisorio nell’area camper, potremo aprire il mercato a tutte le categorie merceologiche presenti prima di questo periodo straordinario e potremo garantire le misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e la presenza di accessi in entrata e in uscita che saranno controllati dalla Polizia municipale”.

Le misure di sicurezza adottate da Sei Toscana per i Centri di raccolta prevedono l’accesso a un solo veicolo per volta, con trasporto dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali riferite al numero degli occupanti il veicolo. L’utente deve attendere in fila il proprio turno di ingresso all’esterno della struttura, senza scendere dal proprio veicolo. All’interno dell’area è obbligatorio indossare mascherina e guanti e per procedere al conferimento dei rifiuti è necessario attendere l’autorizzazione all’accesso da parte dell’operatore di Sei Toscana e seguire le indicazioni senza scendere dal veicolo: comunicare le proprie generalità o fornire la tessera di identificazione, dichiarare le tipologie di rifiuto e indicarne la quantità. Dove è prevista la pesatura del rifiuto, l’utente deve attendere l’autorizzazione a scendere dal veicolo per poi procedere alle operazioni di pesatura e al successivo conferimento evitando ogni tipo di contatto con l'operatore e mantenendo la distanza di sicurezza. Una volta concluse le operazioni, l’utente deve rimanere all’interno del proprio veicolo per la firma del registro e la consegna dei documenti, per poi attendere l’apertura del cancello e uscire.