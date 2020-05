Cerreto Guidi annulla tutti gli eventi: Palio del Cerro in forse

Nelle settimane scorse la Giunta comunale di Cerreto Guidi, in considerazione della situazione legata all’emergenza coronavirus, ha deliberato di annullare tutti gli eventi in programma fino al 31 luglio 2020.

Una scelta dolorosa, ma necessaria per evitare gli assembramenti chiaramente legati a simili eventi che caratterizzano i mesi estivi e che richiamano ogni anno un pubblico numeroso.

Per quanto riguarda il tradizionale Palio del Cerro di fine agosto, sono in corso delle valutazioni e ogni decisione in merito è stata rinviata alle prossime settimane.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa