Buongiorno oggi ringrazio una meravigliosa bambina di nome Emma, che ha 10 anni, per questo fresco, goloso dolce. Emma è la figlia della mia amica e collega Cristina Ferniani che ogni mattina vi tiene compagnie sulle frequenze di Radio Lady. Emma ha voluto fare da sola il suo Cheescake estivo ha anche scritto la ricetta sul suo quaderno. E' stata molto brava e Cristina mi ha confermato che il dolce era buonissimo e che dopo tre ore il dolce era quasi finito. Questo è buon segno vuol dire che era veramente buono.

Cristina mi ha detto che la maestra di Emma ha chiesto ai suoi alunni di preparare una ricetta a casa, di scriverla sul quaderno e poi mandare le foto della preparazione e del piatto finito. Così Emma ha deciso di fare il Cheescake. Brava la maestra che ha proposto questa attività come laboratorio. Cucinare per i bambini è un divertimento nel pasticciare e sperimentare, aumenta la loro capacità manuale, ma anche cognitiva e matematica e di linguaggio in modo divertente e non impegnativo. Aiuta gli adulti a rendere più stimolante e meno monotono un attività che fanno sempre, insieme ai loro bambini.

Vi lascio un link dove si spiega molto bene perché è importante cucinare con i bambini.

www.mammapretaporter.it/educazione/

Il Cheesecake è una delle mie torte preferite, lo adoro, e anch'io non so quanto ne mangerei. Il Cheescake di Emma si prepara e poi si mette in frigo senza accendere il forno.

Le foto della torta finale e della fetta mi sono state gentilmente concesse da Emma.

Cheesecake estivo di Emma

Ingredienti:

200 gr di biscotti secchi

80 gr di burro morbido

500 gr di yogurt naturale o formaggio spalmabile

200 gr di panna fresca

40/100 gr di zucchero a seconda del gusto personale

10 gr di gelatina in foglie, ammollati in acqua fredda e ben strizzati

Per decorare

Il succo di un limone

60 ml di acqua

Due cucchiai di marmellata di ciliegie

1 foglio di gelatina

Preparazioni

Tritare finemente i biscotti, aggiungere il burro morbido e amalgamare bene. Foderare l’interno di uno stampo a cerniera (20 cm) con un foglio di carta forno bagnata e strizzata, trasferire nello stampo il composto di biscotti e burro e formare la base della torta pressando con un cucchiaio. Lasciare compattare in frigorifero. Lavorate con le fruste il formaggio o lo yogurt, la panna, lo zucchero e la gelatina, precedentemente ammollata in acqua fredda e bene strizzata. Versate la crema ottenuta nello stampo sulla base di biscotti e riporre in frigorifero per almeno 6 ore. Servite fredda e decorate a piacere. Emma l’ha decorata con gelatina di frutta, preparata facendo scaldare in un pentolino il succo di un limone e 60 ml di acqua, solo scaldare senza portarlo a ebollizione. Ha aggiunto due cucchiai di marmellata di ciliegie e un foglio di gelatina ammollata e strizzata. Si fa raffreddare e poi si aggiunge alla torta. Si rimette in frigo per altre due o tre ore.

Emma 10 anni San Pierino

