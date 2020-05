Cittadino segnala la difficoltà di prenotare analisi del sangue, Montemagni (Lega): "Coronavirus non sia una scusa"

"Sarà anche stato sfortunato- afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -ma, in realtà, il disservizio segnalato da un cittadino che, nonostante, svariati tentativi non è riuscito a prenotare un esame del sangue, pensiamo possa nascondere qualche inefficenza." "Se, infatti, le cose sono andate com'è stato riferito- prosegue il Consigliere- riteniamo sia inconcepibile che una persona non riesca a fissare, dopo ore di vani tentativi, un appuntamento in una struttura sanitaria per un proprio congiunto ultraottantenne."

"Certo, l'emergenza determinata dal Covid-19 -precisa l'esponente leghista- ha doverosamente focalizzato le forze medico-sanitarie per fronteggiare il virus, ma, a questo punto, con la situazione che pare in miglioramento, è giusto che si ritorni gradatamente alla normalità, dando la possibilità al cittadino di potersi facilmente interfacciare con un operatore per prenotare una semplice analisi."

"Insomma -conclude il Consigliere- caro utente, probabilmente lei non è stato iellato al telefono, ma solamente testimone di un palese disservizio, considerando che un unico Cup, collocato a Livorno, deve servire gli utenti di più province."

Fonte: Ufficio stampa