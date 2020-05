Continuano le donazioni di Puerto Seguro al Santa Maria alle Scotte: consegnate 200 mascherine FFP2

Grande generosità da parte di Puerto Seguro, la onlus dei dipendenti e degli amministratori di Banca Centro Toscana-Umbria, che ha acquistato e donato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese un set di 200 mascherine FFP2 per i professionisti del policlinico Santa Maria alle Scotte impegnati nell’emergenza Covid19. «Ci tengo a esprimere la nostra più sentita riconoscenza nei confronti di chi si adopera per aiutare il prossimo e, nella fattispecie, sostenere l’ospedale nella battaglia contro il Coronavirus: la generosità dimostrata da enti, associazioni e cittadini ci dà quotidianamente grande forza».

Queste le parole del direttore amministrativo dell’Aou Senese Maria Silvia Mancini, presente alla cerimonia di consegna insieme al professor Federico Franchi, responsabile Area COVID, al coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo, e alla dottoressa Maria Teresa Bianco, direttore UOSA Farmacia ospedaliera, che durante tutta l’emergenza si è occupata di programmare e distribuire i dispositivi di protezione personale a tutti i professionisti dell’ospedale.

Per Puerto Seguro, onlus nata nel 2010 dall’esperienza internazionale di Banca Cras per dare forza a progetti umanitari e sociali in Italia e all’estero, erano presenti il presidente Luca Pagliantini e la responsabile stampa e comunicazione Giovanna Romano. «È un piccolo gesto a nome di tutti i colleghi di Banca Centro – ha detto Pagliantini – che, nel decennale dell'associazione, vogliono dare un proprio contributo alla lotta al virus sostenendo concretamente chi è in prima linea in questa lotta».

L’Aou Senese ringrazia anche la BCC Banca Centro per aver già donato all’ospedale 15mila euro e 8 lampade UV e germicide del valore complessivo di circa 10mila euro.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa