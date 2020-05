Coronavirus, le nuove sfide degli operatori della Centrale 118 Grosseto

Centro pulsante dell'emergenza, anche la Centrale 118 Siena-Grosseto ha modificato il suo assetto adeguandosi alle prescrizioni di contenimento del contagio da coronavirus, per la sicurezza di pazienti e operatori.

Sin dall'inizio della pandemia, gli operatori della Centrale, nella sede Asl presso la Caserma del VVF di Ruffolo a Siena, sono stati messi in condizione di svolgere il proprio compito in totale sicurezza, grazie anche alla supervisione del coordinatore infermieristico, Davide Ciacci. Ogni professionista infatti indossa la mascherina, i sovrascarpe e addirittura sono stati previsti i coprisedili per le sedie, utilizzati anche per i sedili dei mezzi di soccorso su gomma.

Le 12 postazioni, dove vengono ricevute le chiamate, sono distanziate più di 1 metro e mezzo e ai divisori di legno, già presenti, sono stati aggiunti dei pannelli più alti in plexiglass. Infine, ad ogni cambio turno, gli strumenti e la postazione vengono disinfettati con appositi prodotti, oltre alle pulizie ordinarie svolte giornalmente da una ditta, compresi i festivi. Provvedimenti di sicurezza ancora maggiori sono stati presi per il personale sui mezzi di soccorso a contatto diretto con le persone.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa