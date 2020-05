Coronavirus, Stella (FI): "Approvata mia proposta, Regione stanzi aiuti per sport toscano"

"Servono aiuti economici concreti per le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva. Bisogna che Stato ed Enti Locali agiscano al più presto, in quanto le associazioni sportive rischiano di fallire in massa, poiché a causa delle chiusure per l'emergenza Coronavirus, non riescono più a coprire i costi di esercizio mediante i ricavi della loro gestione. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la mia proposta di stanziare fondi per lo sport toscano, ora si passi dalle parole ai fatti e la Regione si comporti di conseguenza". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Già nel 2016 - ricorda Stella - venne approvata dal Consiglio regionale all'unanimità una mia mozione che chiedeva che le associazioni sportive dilettantistiche pagassero energia elettrica, gas e acqua agli stessi costi delle utenze domestiche. Ora siamo in situazione emergenziale, ed è urgente che le Istituzioni prendano con celerità provvedimenti: aiuti economici concreti e diretti; contributo per il pagamento delle utenze; moratoria per il pagamento dei mutui e rinuncia ai canoni accessori. Solo applicando questi provvedimenti potremo sperare che le società sportive non falliscano e possano continuare nella loro opera educativa sul territorio".

Fonte: Ufficio Stampa - Marco Stella