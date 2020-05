Firenze perde lo chef Eliseo Guidetti: il cordoglio dell'Associazione cuochi fiorentini

Eliseo Guidetti, storico decano degli chef fiorentini e presidente onorario dell'Associazione cuochi fiorentini, è deceduto oggi all'età di 91 anni.

Guidetti iniziò la sua carriera nel 1945 e, durante gli anni lavorativi come chef al ristorante del Grande Hotel, cucinò per molti personaggi famosi tra cui Totò. Più tardi, quando iniziò a lavorare all'Harry's Bar, realizzò pietanze anche per la famiglia Kennedy.

Durante la sua carriera, lo chef volò anche da Firenze fino a Stoccolma dove preparò un pranzo di tipicità toscane per 650 persone con la presenza del Re Gustavo di Svezia. Il presidente dell'Associazione cuochi fiorentini Massimiliano Catizzone, a nome di tutti i soci, porge le condoglianze ai familiari dello chef e commenta "profondamente addolorato" la perdita "del nostro amato presidente onorario: l'umanità e la sua tenerezza, insieme a tutto ciò che ha fatto negli anni, rimarrà indelebile a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere".

I funerali si terranno sabato mattina, alle ore 10, nella chiesa di Sant'Angelo a Legnaia, in via Pisana.