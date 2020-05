Giovanna Botteri diventa una Superwoman: il murales di Lediesis a Firenze

Indossa la maglietta nera di sempre, la stessa acconciatura ed è rappresentata a mezzo busto proprio come siamo abituati a vederla dall'inquadratura del tg. Stavolta però fa l'occhiolino e sulla maglia c'è la S di uno dei più celebri supereroi, che la fa ufficialmente entrare nel gruppo delle Superwomen rappresentate dal collettivo Lediesis. Si tratta di Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina, rappresentata dal gruppo di street art al femminile in centro a Firenze.

L'opera è realizzata con la tecnica del 'paste up' che unisce progettazione e realizzazione in studio dei poster con l'affissione al muro. La famosa giornalista, che ormai ci racconta ogni giorno ciò che succede in Oriente e che durante l'emergenza Coronavirus ha portato le cronache di Wuhan in Italia, è stata recentemente oggetto di una polemica, poi risolta, sul suo aspetto semplicemente normale e senza sfarzi.

Ecco ciò che Lediesis hanno scritto su facebook: "A lei va la nostra più sincera stima".

"Giovanna Botteri, giornalista, è stata oggetto di critiche a causa del suo aspetto non così curato come i canoni superficiali e fittizi vorrebbero imporre. Dal canto suo questa #superdonna non si è scomposta e spinge ad una riflessione per scardinare modelli obsoleti che non hanno più ragione di esistere. A lei va la nostra più sincera stima".

Margherita Cecchin